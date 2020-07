Kompletný sprievodca po Faerských ostrovoch + VIDEO

Tento výlet zaručí pobyt v nedotknutej prírode a ponúkne množstvo dychberúcich výhľadov. My vám tie najkrajšie miesta Faerských ostrovov ukážeme v tomto článku a taktiež dáme zopár rád, ktoré vám pomôžu zorganizovať skvelý výlet.

Kedy ísť na Faerské ostrovy a na ako dlho?

Cestovanie po Faerských ostrovoch je väčšinou rozdelené na dve sezóny. Ak sa na výlet vyberiete medzi májom a septembrom, tak vám stačí 5-6 dní, keďže dni sú veľmi dlhé a za deň stihnete toho viac. Avšak, pripravte sa, že ceny za auto sú celkom vysoké. No tieto náklady sa dajú vykompenzovať kempovaním a vlastným varením. Ak na Faerské ostrovy zavítate od októbra do apríla, určite sa tu zdržte aj viac ako týždeň, lebo dni sú dosť krátke. Ak bude jasná obloha, je šanca, že počas tejto sezóny uvidíte aj polárnu žiaru, ak bude žiarenie silné. Cena za auto je nižšia ako v lete, no budete si musieť priplatiť za ubytko. Je to len na vás, ktorú sezónu si vyberiete, keďže každá má niečo do seba. Všeobecne však musíte počítať s tým, že počasie je tu veľmi nestabilné a počas jedného dňa zažijete hmlu, vietor, slnko či dážď. Preto je dobré, ak máte v zálohe nejaké extra dni, keby vám niektoré túry nevyšli.

Mapa Faerských ostrovov

Ako sa dostať na Faerské ostrovy?

Na Faerské ostrovy sa dá dostať dvoma spôsobmi – autom alebo letecky. Ak si vyberiete prvú možnosť, na severe Dánska v meste Hirtshals sa nalodíte na 30-hodinový trajekt a obojsmerný lístok vás môže stáť aj viac ako 900 eur. Preto vám odporúčame leteckú dopravu. Na Faerské ostrovy lietajú len 2 spoločnosti – Atlantic Airways a SAS a najlepšie spojenie máte cez Kodaň, Bergen alebo Edinburgh. Obe spoločnosti majú zľavnené ceny pre mládežníkov (SAS do 25 rokov a Atlantic Airways do 26 rokov). My sme leteli so SAS, lebo registrácia mládežníka je jednoduchšia a celková cena leteniek bola nižšia. Letenka so zahrnutou batožinou pre mládežníka z Kodane na Faerské ostrovy stála 1000 DKK (130 eur) a dospelého 1500 DKK (200 eur). Po prílete na ostrovy musíte prejsť colnou kontrolou, tak si nezabudnite platný cestovný pas.

Ako cestovať po Faerských ostrovoch?

Hoci Faerské ostrovy majú veľmi dobre vybudovanú verejnú dopravu, my jednoznačne odporúčame pohyb autom. Keby sa presúvate autobusmi a helikoptérami, výlet by ste museli mať naplánovaný do najmenšieho detailu, no auto je flexibilnejšie a môžete cestovať medzi jednotlivými ostrovmi ako len chcete, keď sa treba prispôsobiť počasiu. Na ostrovoch je niekoľko auto požičovní a väčšina z nich má podobné ceny a podmienky. Ceny v sezóne máj-september sa pohybujú medzi 650 a 1000 DKK (90 – 130 eur) za deň a od októbra do apríla klesnú takmer o polovicu. Ak nemáte čas porovnávať všetky požičovne, my odporúčame Faris – rodinnú firmu, ktorá ponúka dobrý pomer cena/kvalita.

Inak jazdenie po ostrovoch je super a všade sa môžete kochať nádhernými výhľadmi. Na Faerských ostrovoch sú dva platené tunely, kde jeden obojsmerný prejazd stojí 100 DKK (13 eur). Pred výletom si dobre naplánujte, koľkokrát tunelmi prejdete a či sa vám oplatí neobmedzený lístok, ktorý si môžete zakúpiť v auto požičovni.

Ako je to na Faerských ostrovoch s ubytovaním a stravou?

Je na vás, koľko komfortu potrebujete. Keďže my sme sa na výlete riadili hlavne počasím a nie presným plánom, ubytovanie sme popredu nerezervovali. Mali sme so sebou spacáky, vankúše a stan, pripravení na nocovanie v aute alebo kempovanie. Naše noci boli dosť veterné, tak sme radšej ostali v aute. Na Faerských ostrovoch je super to, že takmer každá dedina má verejné toalety, ktoré sú mega čisté, takže základnú hygienu si pokojne vybavíte tam. Ak sa však chcete riešiť ubytovanie v hosteloch, hoteloch alebo guest housoch, tak si ho radšej rezervujte popredu. Ceny na Bookingu a Airbnb sa pohybujú od 350 DKK (50 eur) za noc. Ak máte presný plán, radšej by sme ubytko odporúčali na viacerých lokalitách/ostrovoch, kde si môžete urobiť „základne“, odkiaľ budete chodiť na túry. Ak presný plán nemáte a budete sa riadiť počasím, možno by ste sa mali ubytovať uprostred ostrovov, aby ste mali všetko blízko. Naše odporúčanie na sledovanie počasia je appka Windy.

Čo sa stravy týka, naša jedna batožina bola plná stravy (hlavne jedlo v konzerve), lebo sme nevedeli, aký výber obchody ponúknu. Hneď po návšteve prvého obchodu sme zistili, že výber je celkom v pohode a jednu konzervu dokážete kúpiť aj za 40 DKK (5 eur). Na výlet sme si priniesli aj plynový varič, ktorým sme si jedlo ohrievali. Plynovú bombu nekúpite na každej pumpe, radšej choďte do tohto obchodu hneď po prílete. Inak sme sa prestravovali sendvičmi. Keďže väčšina dedín je malých, reštaurácie sa naskytnú len raz za čas. Ak máte chuť na nejaké faerské jedlo, určite si ho vychutnajte v hlavnom meste Tórshavn. Pripravte sa, že za jednu porciu zvyčajne zaplatíte viac ako 150 DKK (20 eur). Ak by ste mali chuť na Fastfood, čakajte ceny od 70 DKK (10 eur). Odporúčame vám stiahnuť si appku Maps.me, kde vám ukáže toalety, supermarkety či reštaurácie na ostrovoch.

Čo vidieť na Faerských ostrovoch?

Faerské ostrovy sa oplatí objavovať najmä vďaka ich prenádhernej prírode a estetickosti. Hoci pohoria vyzerajú podobne, každá túra ponúka unikátnu formáciu. Na potulkách nájdete nie len niekoľko stovák metrov vysoké útesy, ale aj neskutočné výhľady na fjordy. Dedinky vás zas privedú do histórie, keďže pôvodné drevenice s trávnatými strechami sú zachovalé. V nasledujúcich odstavcov vám predstavíme, čo vidieť na jednotlivých ostrovoch.

Ostrov VAGAR

Na tento ostrov priletíte. Prvá zastávka by mal byť útes Trælanípan s výhľadom na najväčšie jazero Sørvágsvatn. Túra začína v dedine Miðvágur a trvá približne 2 hodiny. Vstupné je 200 DKK (26 eur). Ďalej by ste na tomto ostrove mali navštíviť rozprávkovú dedinku Gasadalur, kde si môžete vychutnať výhľad na vodopád. Naše posledné odporúčanie je Drangarnir a ostrov Tindholmur, ktorý si buď môžete vychutnať z diaľky z dedinky Bour alebo zblízka, keď si tam vyšliapete. Túra je veľmi náročná a trvá niekoľko hodín. Je spoplatnená a dostupná len so sprievodcom (cena: 550 DKK/osoba, sprievodca: GuttiGuttesen +298 22 30 72).

Sørvágsvatn

Trælanípan

Dedinka Bour

Tindholmur

Gasadalur

Ostrov STREYMOY

Na tomto ostrove určite musíte navštíviť hlavné mesto Tórshavn. Je to jedno z najmenších hlavných miest na svete a určite vás zaujme štvrť Tinganes. Je tu kolekcia červených drevených domčekov, ktoré sa využívajú už od 9. storočia a slúžia ako parlamentné kancelárie. Len menej ako 20 minút autom sa môžete presunúť do dedinky Kirkjubøur, ktorá je považovaná za najdôležitejšiu historickú pamiatku Faerských ostrovov. Nájdete tu ruiny katedrály, Kostol svätého Olava a drevenicu z 11. storočia. Severnejšie na tomto ostrove leží dedinka Saksun, osamotená dedinka obklopená horami. Sú tu nádherné výhľady na okolitú prírodu a v blízkom fjorde je lagúna, v ktorej počas odlivu môžte ísť na prechádzku po pláži s čiernym pieskom. Ďalšia zastávka by mal byť najvyšší vodopád Faerských ostrovov – FOSSA. Voda padá v dvoch kaskádach z výšky približne 140 metrov. Vodopád je najkrajší, keď spadne veľa zrážok. Posledná zaujímavá dedinka, ktorú odporúčame navštíviť je Tjørnuvík, odkiaľ máte nádherný výhľad na ďaleké 80-metrové útesy. Odtiaľto vedie turistický chodník do dedinky Saksun, tak ak máte čas na túru, určite vystúpte nad dedinu a vychutnajte si výhľad na celé údolie.

Kirkjubour

Fossa

Saksun

Saksun

Tjornuvik

Ostrov EYSTUROY

Na tomto ostrove si nemôžete nechať uniknúť výstup na najvyššiu horu Slættaratindur. Táto hora je 800 metrov vysoká a keď je dobrá viditeľnosť, z vrchu zahliadnete všetkých 18 z Faerských ostrovov. Nám však počasie nevyšlo a kvôli silnému vetru sme sa asi 5 metrov pod vrcholom museli otočiť. Druhá túra, ktorú odporúčame, nie je veľmi známa. Za zátačkou S smerom do dediny Gjogv je spomalovač, pri ktorom sa nachádza mini parkovisko. Tu nechajte auto a popri plote šliapte strmákom 20 min na vrchol kopca. Naskytne sa vám úžasný výhľad na fjordy v okolí dedinky Funningur. Nakoniec sa prevezte do dedinky Gjogv.

Gjogv

Výhľad nad dedinkou Funningur

Ostrov BORDOY

Navštívte druhé najväčšie mesto Faerských ostrovov – Klaksvík. Odtiaľto vedie túra na vrchol hory Klakkur. Táto túra je super, lebo zaberie málo námahy (30 min) a ponúkne obrovskú odmenu. Prechádzka po dlhom a úzkom hrebeni ponúka excelentné výhľady do širokého okolia.

Ovce stretnete na každom kroku

Klakkur

Ostrov KALSOY

Na tento ostrov sa dostanete trajektom z mesta Klaksvík. Cesta trvá 20 minút a cena obojsmerného lístka je 160 DKK za auto a šoféra a 40 DKK za extra dospelého, takže spolu vás to vyjde 26 eur. Platí sa pri vstupe na palubu v meste Klaksvík. Viac informácii tu. Keď prídete na ostrov, jazdíte na úplný koniec ostrova do dediny Kioskin. Tu začína túra na asi najznámejší maják na Faerských ostrovoch – Kallur Lighthouse. Kráčať budete asi 40 minút, no ten výhľad je nezabudnuteľný. Druhá zaujímavosť na tomto ostrove je v dedine Mikladalur. Tu nájdete sochu Kopakonan.

Maják Kallur Lighthouse

Ostrov Kalsoy z dronu

Ostrov SUDUROY

Aj na tento ostrov si musíte zobrať trajekt. Tentokrát je to z hlavného mesta Tórshavn. Plavba do mesta Tvøroyri trvá približne 2 hodiny a za obojsmerný lístok zaplatíte 225 DKK za šoféra a auto plus 80 DKK za ďalšieho dospelého. Celkovo to teda vyjde 40 eur a platí sa cestou späť. Na tomto ostrove je viac pekných miest, no my sme mali čas len na jednu túru, a tak sme sa vybrali do dediny Sandvík. Odtiaľ ide chodník na výhľad Asmundastakkur. Po asi hodinovej prechádzke uvidíte obrovské útesy a po ľavej strane nájdete lávku. Prejdite sa po nej a vychutnajte si tento adrenalínový zážitok.

Táto lávka spája dva obrovské útesy

Výhľad na majestátne útesy

Ostrov MYKINES

Ak len predsa chcete ísť helikoptérou, hoci si prenajmete auto, máme tu jeden tip. Choďte na ostrov Mykines, kde môžete pozorovať typických faerských vtáčikov – puffinov. Helikoptérou môžete ísť či už z Tórshavnu alebo Vagaru (letiska). Lístky sa dajú kúpiť najviac 7 dní pred odletom a kúpiť sa dá len jednosmerný lístok, pretože helikoptéry slúžia hlavne pre lokálnych. Viac informácii o helikoptérach tu. Avšak, ak chcete ísť z Mykinesu naspäť v ten istý deň, musíte ísť zobrať trajekt do mesta Sørvágur, odkiaľ sa k autu dostanete autobusom. Viac info o trajekte a autobuse nájdete tu. Musíte však byť obozretní a naplánovať si deň rozumne tak, aby ste na ostrove neuviazli. My sme napríklad nemali šťastie sa na ostrov Mykines dostať, lebo sa pokazil trajekt a museli by sme tam ostať 2 dni. Tak sme sa teda letu helikoptérou vzdali. Dúfame, že vám sa to podarí!

Puffin

Tak a list našich odporúčaní na Faerské ostrovy sa končí. Veríme, že tipy, ktoré sme spomenuli vám uľahčia plánovanie výletu a zabezpečia, že si domov prinesiete skvelé zážitky. Ak máte nejaké ďalšie otázky ohľadom cestovania na Faerské ostrovy, dajte nám vedieť a radi zodpovieme.

VIDEO Z NÁŠHO VÝLETU

video //www.youtube.com/embed/DVYkPjNoTEI